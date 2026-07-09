Qui est Jérémy Beaud, le très stratégique nouveau conseiller du ministre Vincent Jeanbrun ?

Originaire du Doubs, Jérémy Beaud poursuit son ascension au sein de la haute administration. À seulement 27 ans, il a été nommé conseiller chargé du développement économique, de l’emploi, de l’insertion et des actions républicaines au cabinet de Vincent Jeanbrun.

Cette nomination vient récompenser un parcours construit en dehors des filières traditionnellement associées aux plus hautes fonctions de l’État. Diplômé d’un master en Administration publique – Droit de l’action administrative de l’Université de Franche-Comté, puis d’un master en Droit du plaidoyer et des affaires publiques de l’Université Paris-Dauphine, Jérémy Beaud a multiplié les expériences au sein des institutions publiques.

Après un stage au Conseil d’État, il effectue plusieurs passages auprès d’élus des Républicains, notamment aux côtés du sénateur Jacques Grosperrin et de la présidente du conseil départemental du Doubs Christine Bouquin. En août 2023, il rejoint la direction des affaires publiques d’Engie comme chargé de mission.

À l’automne 2024, il intègre le cabinet de Catherine Vautrin, alors ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation. Son arrivée coïncide avec une période de forte instabilité politique, marquée par la chute du gouvernement de Michel Barnier à la suite d’une motion de censure, puis par les recompositions gouvernementales successives. Il poursuit néanmoins son engagement auprès de Catherine Vautrin avant de rejoindre l’équipe de Vincent Jeanbrun, d’abord comme chargé de mission, puis comme conseiller.

Le nouveau conseiller revendique un parcours universitaire ancré en région et estime que la qualité de l’enseignement reçu à Besançon lui a permis de rivaliser avec les diplômés des établissements les plus prestigieux. Une trajectoire qui illustre la diversité croissante des profils accédant aujourd’hui aux responsabilités ministérielles.

Dans ses nouvelles fonctions, Jérémy Beaud est chargé des dossiers relatifs au développement économique, à l’emploi, à l’insertion ainsi qu’aux actions républicaines au sein du ministère de la Ville et du Logement.