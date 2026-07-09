Le Haut Conseil pour le climat épingle le ralentissement des politiques françaises

Alors que la France traverse sa troisième canicule en deux mois, l’organisme dénonce le recul de la décarbonation et l’impréparation du pays face au réchauffement.

Le Haut Conseil pour le climat tire la sonnette d’alarme ce mercredi. Alors que la France affronte sa troisième canicule en moins de deux mois, l’organisme indépendant dénonce un ralentissement préoccupant de la décarbonation du pays. Le constat est sévère : certaines politiques environnementales reculent au moment où l’urgence climatique se manifeste avec une intensité inédite.

Un pays vulnérable face au dérèglement

L’institution pointe du doigt l’impréparation de la France face aux impacts croissants du réchauffement. Les vagues de chaleur répétées de cet été illustrent la vulnérabilité des infrastructures et des populations. Le pays peine à adapter ses politiques publiques à la réalité d’un climat qui se dérègle plus vite que prévu. Les reculs observés dans plusieurs domaines contredisent les objectifs affichés de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ce rapport intervient dans un contexte où les événements climatiques extrêmes se multiplient sur le territoire national. Les autorités doivent désormais concilier gestion de crises immédiates et mise en œuvre de stratégies de long terme. Le Haut Conseil pour le climat insiste sur la nécessité d’un changement d’échelle dans les politiques climatiques pour éviter une aggravation de la situation.