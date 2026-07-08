POLITIQUE

Emmanuel Macron renonce à l’interview traditionnelle du 14 juillet

8 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le président de la République ne s’exprimera pas publiquement lors de la fête nationale, mais prononcera son discours aux armées le lendemain.

Emmanuel Macron renonce à l'interview traditionnelle du 14 juillet
Emmanuel Macron renonce à l'interview traditionnelle du 14 juillet

Emmanuel Macron ne donnera ni interview ni discours officiel le 14 juillet 2026. Pour cette dernière fête nationale de son quinquennat, le chef de l’État a choisi de rompre avec la tradition de l’allocution présidentielle. Seul le discours aux armées, prévu le lendemain à l’Hôtel de Brienne, figure au programme officiel.

Ce silence intervient dans un climat politique tendu. Bally Bagayoko, maire insoumis de Saint-Denis/Pierrefitte, a révélé lors d’une interview diffusée le 5 juillet sur LCI avoir retiré le portrait présidentiel de son bureau. L’élu a évoqué une confrontation récente avec Emmanuel Macron, qualifiant ses propos d’« indignes d’un président de la République ».

Tensions avec un maire insoumis

Le 15 juillet, Emmanuel Macron s’adressera aux forces armées selon le calendrier habituel. Cette prise de parole militaire reste le seul rendez-vous public confirmé pour le week-end de la fête nationale. Le président avait déjà renoncé à s’exprimer le 14 juillet en 2023, privilégiant une communication décalée dans les jours suivants.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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