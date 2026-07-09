Meta engage 9 milliards de dollars pour construire son premier centre de données au Canada

Meta poursuit l’accélération de ses investissements dans l’intelligence artificielle avec l’annonce de la construction d’un vaste centre de données en Alberta. D’un montant de 9 milliards de dollars américains, ce projet sera le premier du groupe au Canada et le plus important implanté hors des États-Unis.

Le futur site, qui s’étendra sur près de 270 000 mètres carrés, a été présenté à Calgary par Gary Demasi, responsable du développement des centres de données de Meta. La Première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a salué l’un des plus importants investissements privés jamais réalisés dans le pays.

Une course mondiale à l’intelligence artificielle

La maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp multiplie les dépenses pour renforcer ses capacités de calcul et combler son retard face à Google, OpenAI ou encore Anthropic. Meta prévoit jusqu’à 145 milliards de dollars d’investissements en 2026, principalement consacrés à ses infrastructures dédiées à l’IA.

Cette expansion alimente toutefois les critiques des défenseurs de l’environnement. Les centres de données sont régulièrement pointés du doigt pour leur forte consommation d’électricité et d’eau. Plusieurs collectivités ont déjà engagé des réflexions sur leur encadrement, tandis que le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, appelle les acteurs du secteur à réduire leur empreinte environnementale et à privilégier les énergies renouvelables.