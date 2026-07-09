Nintendo mettra fin à Mario Kart Tour à la fin du mois de septembre

Après sept années d’exploitation, Nintendo a annoncé l’arrêt définitif de Mario Kart Tour, son jeu mobile lancé en septembre 2019. Les serveurs seront fermés le 30 septembre 2026 et aucune version hors ligne ne sera proposée. Les joueurs pourront toutefois consulter leurs statistiques jusqu’au 13 janvier 2027, tandis que certains classements resteront accessibles sur le site officiel jusqu’à la fin du mois de septembre 2027.

Avant cette fermeture, l’éditeur japonais multiplie les avantages pour les derniers utilisateurs. Les récompenses distribuées en jeu seront renforcées afin de permettre aux joueurs de compléter leur collection, tandis que les bénéfices du Pass Or seront proposés gratuitement à partir du 5 août. En revanche, les abonnements ne sont plus commercialisés et l’achat de rubis, la monnaie virtuelle du jeu, a déjà été désactivé.

Un succès qui s’est essoufflé avec le temps

Premier véritable succès de Nintendo sur smartphone, Mario Kart Tour avait enregistré 90 millions de téléchargements dès sa première semaine de lancement avant de dépasser les 200 millions en 2021. Son modèle économique gratuit, reposant sur des achats intégrés, lui avait permis de générer plusieurs dizaines de millions de dollars dès ses premières semaines.

Faute de nouveaux contenus majeurs ces dernières années, l’intérêt du public s’est progressivement réduit. Nintendo explique ainsi tourner la page de cette version mobile, tout en rappelant que plusieurs circuits créés pour Mario Kart Tour sont désormais disponibles dans les versions les plus récentes de la série sur console.