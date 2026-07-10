Le pétrole en hausse hebdomadaire face aux tensions au Moyen-Orient et aux risques sur l’approvisionnement

Les prix du pétrole se dirigeaient vendredi vers une forte progression hebdomadaire, alors que les inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial persistent en raison des tensions au Moyen-Orient. Les investisseurs restent particulièrement attentifs à l’évolution de la situation entre les États-Unis et l’Iran, qui menace de perturber davantage les marchés énergétiques.

Le brut Brent devrait enregistrer une hausse d’environ 7 % sur l’ensemble de la semaine, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), la référence américaine, pourrait progresser de près de 6 %. Cette évolution intervient alors que les risques géopolitiques continuent de soutenir les cours du pétrole.

Les tensions ont également affecté le transport maritime dans la région. Le trafic des pétroliers traversant le détroit d’Ormuz, un passage stratégique par lequel transite une importante partie des exportations mondiales de pétrole, a ralenti, alimentant les inquiétudes sur d’éventuelles perturbations de l’offre.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a averti que l’escalade des tensions entre Washington et Téhéran pourrait remettre en cause ses prévisions concernant un excédent du marché pétrolier. Selon l’organisation, une aggravation de la crise pourrait réduire les volumes disponibles et exercer une pression supplémentaire sur les prix.

Les marchés de l’énergie restent donc fortement influencés par les développements géopolitiques. Après plusieurs semaines d’incertitudes, les investisseurs évaluent désormais le risque d’une prolongation des tensions et leurs conséquences potentielles sur l’économie mondiale.

Malgré ces inquiétudes, les analystes surveillent également les fondamentaux du marché, notamment la demande mondiale et les niveaux de production. Mais pour l’instant, le risque de perturbations au Moyen-Orient demeure le principal facteur de soutien aux prix du pétrole.