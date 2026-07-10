Japan Expo 2026 : Yoshiki, l’icône japonaise qui s’apprête à marquer les 25 ans du festival

À l’occasion de son quart de siècle, Japan Expo accueille une figure majeure de la culture japonaise : Yoshiki. Le leader du groupe culte X Japan viendra rencontrer le public français et proposer un concert exceptionnel, symbole d’une carrière qui dépasse largement les frontières du rock.

Musicien hors norme, Yoshiki a marqué l’histoire du Japon en mêlant hard rock spectaculaire, piano classique et univers visuel inspiré du mouvement Visual Kei. Avec X Japan, souvent comparé au Metallica japonais, il a participé à transformer la scène musicale nippone et à populariser une esthétique devenue emblématique dans le monde entier.

Un artiste entre rock, classique et création

La particularité de Yoshiki réside dans sa capacité à naviguer entre des univers opposés. Batteur puissant sur scène, il est aussi pianiste classique et compositeur d’œuvres prestigieuses, notamment pour des événements liés à la famille impériale japonaise.

Son influence ne s’arrête pas à la musique. Il a développé une marque de haute couture inspirée du kimono traditionnel, ainsi que des activités dans l’univers du luxe. En Asie, il est considéré comme l’une des personnalités les plus importantes de la pop culture japonaise.

Une rencontre attendue avec les fans français

Déjà apprécié du public de Japan Expo, Yoshiki revient pour célébrer l’anniversaire du festival avec un spectacle pensé spécialement pour l’occasion. Son passage promet de réunir les amateurs de rock, de culture japonaise et les curieux désireux de découvrir une personnalité qui a façonné une partie de l’identité artistique contemporaine du Japon.

Plus qu’un simple concert, sa venue représente une rencontre avec un artiste qui a construit un pont entre tradition japonaise, musique internationale et culture populaire.