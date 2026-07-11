L’Ukraine crée un commandement spécial pour intensifier ses frappes en profondeur contre la Russie

L’Ukraine a annoncé la création d’un commandement militaire chargé des frappes à longue portée, une nouvelle étape dans sa stratégie visant à affaiblir les capacités militaires et énergétiques de la Russie. Cette décision intervient alors que les attaques ukrainiennes contre des infrastructures russes se multiplient et perturbent les exportations de carburant ainsi que le trafic maritime près de la mer d’Azov.

Le président Volodymyr Zelensky a indiqué avoir signé un décret instituant ce « commandement d’impact à longue portée », dont la mission sera de mobiliser l’ensemble des moyens disponibles pour réduire les capacités de guerre de la Russie. Selon lui, cette structure doit permettre de renforcer les opérations menées en profondeur sur le territoire russe.

Depuis plusieurs mois, Kyiv mène une campagne de frappes par drones contre des infrastructures énergétiques situées à des centaines, voire des milliers de kilomètres du front. Les autorités ukrainiennes présentent ces opérations comme une réponse légitime à l’invasion russe et comme un moyen d’affaiblir les ressources qui financent l’effort de guerre de Moscou.

Ces dernières semaines, les attaques se sont intensifiées. Vendredi, l’état-major ukrainien a affirmé avoir visé la raffinerie d’Ilsky, dans la région de Krasnodar, ainsi que le complexe de raffinage d’Oust-Louga, dans la région de Léningrad. Ces installations figurent parmi les cibles régulièrement frappées par les forces ukrainiennes.

Selon Reuters, cette campagne a déjà contraint la Russie à suspendre temporairement ses exportations de diesel et à restreindre la navigation dans certaines zones de la mer d’Azov. Malgré cette escalade, Volodymyr Zelensky a réaffirmé qu’« il n’y a pas d’alternative à la paix », tout en soulignant que l’Ukraine continuerait à répondre aux attaques russes tant que la guerre se poursuivra.