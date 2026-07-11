Élections en Malaisie : un scrutin régional met à l’épreuve la coalition du Premier ministre Anwar Ibrahim

Les électeurs de l’État de Johor, dans le sud de la Malaisie, sont appelés aux urnes ce samedi pour une élection régionale qui pourrait révéler les fragilités de la coalition gouvernementale dirigée par le Premier ministre Anwar Ibrahim. Bien que ce scrutin n’ait pas d’incidence directe sur la majorité parlementaire du chef du gouvernement, son résultat est suivi de près en raison des tensions croissantes au sein de l’alliance au pouvoir.

L’enjeu principal réside dans la décision d’un partenaire majeur de la coalition, le Barisan Nasional (BN), de mener sa propre campagne, un choix susceptible d’accentuer les divisions entre les composantes du gouvernement si les résultats s’avèrent décevants.

Arrivé au pouvoir en 2022, Anwar Ibrahim est crédité d’avoir ramené une certaine stabilité politique après plusieurs années de crises institutionnelles. Son gouvernement repose toutefois sur une alliance hétérogène réunissant d’anciens adversaires politiques, dont le Barisan Nasional, longtemps force dominante de la vie politique malaisienne.

Au sein de cette coalition, les désaccords se multiplient. Les partis réformistes reprochent au Premier ministre la lenteur de ses réformes, tandis que les débats sur les questions ethniques, religieuses et économiques alimentent les tensions dans ce pays multiethnique à majorité musulmane.

Dans ce contexte, ce scrutin régional est perçu comme un test politique important pour Anwar Ibrahim. Un mauvais résultat ou une aggravation des dissensions entre les partenaires de la coalition pourrait raviver les spéculations sur la tenue d’élections législatives anticipées en Malaisie.