Typhon Bavi : plus de 14 000 personnes évacuées à Taïwan, les transports fortement perturbés

Les autorités taïwanaises ont évacué plus de 14 000 personnes, principalement dans les régions montagneuses du nord et de l’est de l’île, à l’approche du typhon Bavi. Bien que le phénomène ne doive pas toucher directement Taïwan, les autorités redoutent de très fortes précipitations et des vents violents.

Selon les prévisions, certaines zones pourraient recevoir près d’un mètre de pluie, ce qui accroît les risques d’inondations et de glissements de terrain. Le gouvernement a indiqué avoir pris des mesures préventives afin de limiter les pertes humaines.

Le passage du typhon a provoqué d’importantes perturbations dans les transports. Au total, 917 vols internationaux et l’ensemble des 274 vols intérieurs ont été annulés. La ligne ferroviaire à grande vitesse reliant le nord au sud de l’île continue de fonctionner, mais avec un service réduit.

Presque toutes les villes et tous les comtés de Taïwan ont décrété une journée de fermeture exceptionnelle pour samedi, entraînant la suspension des activités administratives et la fermeture des établissements scolaires qui devaient accueillir des cours ou des activités durant le week-end.

À Taipei, la capitale, les rafales de vent et les fortes pluies se faisaient déjà sentir samedi matin, tandis que les autorités appelaient la population à limiter ses déplacements et à rester vigilante face aux risques liés aux intempéries.