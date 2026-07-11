L’administration Trump a cherché à contourner l’agence électorale fédérale avant des licenciements

Des responsables de l’administration du président américain Donald Trump ont étudié pendant plusieurs mois des moyens de contourner la Commission d’assistance électorale (Election Assistance Commission, EAC) et d’utiliser des pouvoirs d’urgence pour imposer des changements aux machines à voter, avant le limogeage des dirigeants de l’agence jeudi, selon quatre sources citées par Reuters.

D’après ces sources, des responsables de la Maison Blanche et des services de renseignement se sont réunis afin d’examiner l’avenir de l’organisme fédéral. Parmi les pistes envisagées figuraient la déclaration d’un état d’urgence nationale ainsi que la création d’un groupe de travail fédéral chargé des questions électorales.

Les discussions auraient été motivées par la frustration de certains responsables face à la lenteur de l’EAC à mettre à jour les recommandations adressées aux États concernant les machines à voter. L’administration souhaitait également que l’agence ajoute une obligation de preuve de citoyenneté au formulaire national d’inscription des électeurs par correspondance et mette en œuvre d’autres priorités en matière électorale.

Jeudi, Donald Trump a finalement procédé au licenciement des dirigeants de la Commission d’assistance électorale. Les intentions de la Maison Blanche concernant l’avenir de l’organisme demeurent toutefois floues, selon les sources citées par Reuters.

Les élus démocrates dénoncent pour leur part une tentative de l’administration de renforcer son contrôle sur le processus électoral à l’approche des élections de mi-mandat, tandis que les responsables de l’exécutif défendent la nécessité de réformer le système afin de renforcer la sécurité des scrutins.