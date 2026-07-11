Canicule : les bals des pompiers annulés à Paris pour le 14 juillet

La Brigade de sapeurs-pompiers de Paris renonce à organiser ses traditionnels bals des 13 et 14 juillet en raison des fortes chaleurs.

Les sapeurs-pompiers de Paris ont annoncé vendredi l’annulation de tous leurs bals prévus les 13 et 14 juillet. Cette décision concerne l’ensemble des casernes de la capitale et de la petite couronne. L’Île-de-France subit une canicule qui rend impossible la tenue de ces festivités traditionnelles.

Une décision motivée par la sécurité

La Brigade justifie ce choix par un principe de responsabilité face aux conditions météorologiques. Les fortes chaleurs auraient exposé le public à des risques sanitaires lors de ces rassemblements festifs habituellement très fréquentés. Les pompiers privilégient la sécurité des participants plutôt que le maintien d’une tradition populaire.

Cette annulation touche une institution du 14 juillet dans la région parisienne. Les bals organisés dans les casernes drainent chaque année des milliers de personnes venues célébrer la fête nationale dans une ambiance conviviale. La canicule contraint cette année les autorités à renoncer à ces événements emblématiques.