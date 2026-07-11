POLITIQUE Gouvernement & réformes Assemblée Nationale

Laurent Nuñez sauve son projet de loi sécurité à l’Assemblée nationale

11 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le ministre de l’Intérieur a réussi à préserver l’essentiel de son texte après un passage difficile en commission.

Laurent Nuñez sauve son projet de loi sécurité à l'Assemblée nationale
Laurent Nuñez sauve son projet de loi sécurité à l'Assemblée nationale

Laurent Nuñez a réussi à sauver sa loi sur la sécurité du quotidien à l’Assemblée nationale cette semaine. Le ministre de l’Intérieur a dû livrer une bataille acharnée pour défendre son projet de loi baptisé Ripost, largement remanié lors de son examen en commission. Les débats ont été intenses mais le locataire de la place Beauvau a finalement obtenu gain de cause.

Une bataille parlementaire intense

Le texte avait subi un véritable détricotage lors de son passage en commission, obligeant le ministre à une présence constante durant toute la durée de l’examen. Cette vigilance permanente lui a permis de rétablir les dispositions centrales de son projet. Le vote final marque une victoire importante pour l’exécutif sur un dossier sensible.

Ce succès parlementaire renforce la position de Laurent Nuñez au sein du gouvernement. Le ministre peut désormais poursuivre la mise en œuvre de sa politique sécuritaire, malgré les réticences d’une partie de l’hémicycle. Le texte devra toutefois encore passer l’épreuve du Sénat avant son adoption définitive.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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