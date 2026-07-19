La Chine interdit les compagnons virtuels alimentés par l’IA

La Chine vient de franchir un cap dans l’encadrement de l’intelligence artificielle. Une réglementation adoptée par Pékin interdit désormais les compagnons virtuels basés sur l’IA, ces assistants numériques conçus pour établir des relations conversationnelles avec les utilisateurs. La mesure s’applique dès ce mercredi 19 juillet sur l’ensemble du territoire chinois.

Les plateformes concernées ont rapidement réagi. Tous les services de compagnons virtuels ont été suspendus depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. Les entreprises opérant dans ce secteur doivent se conformer aux nouvelles exigences imposées par les autorités chinoises.

Suspension immédiate des services

Cette interdiction s’inscrit dans la politique de contrôle strict du numérique menée par le gouvernement chinois. Pékin multiplie depuis plusieurs années les régulations touchant les nouvelles technologies, cherchant à encadrer le développement des usages liés à l’intelligence artificielle sur son territoire.