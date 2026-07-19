Éric Coquerel accuse Bernard Cazeneuve de faire le jeu de la droite

Invité de BFM Politique ce dimanche 19 juillet, Éric Coquerel a vivement réagi aux déclarations de Bernard Cazeneuve. L’ancien Premier ministre avait évoqué l’extrême gauche et l’extrême droite comme deux dégagismes qui se nourrissent l’un de l’autre. Le député LFI reproche à Bernard Cazeneuve de renvoyer dos-à-dos le Rassemblement national et La France insoumise, une équivalence qu’il juge inacceptable.

Une équivalence contestée

Pour Éric Coquerel, ce type de discours favorise la droite et l’extrême droite. Il conteste fermement toute mise sur le même plan entre son parti et le RN. Cette passe d’armes illustre les tensions persistantes au sein de la gauche française, entre l’aile radicale incarnée par LFI et les sociaux-démocrates proches de l’ancien locataire de Matignon.

L’intervention du député intervient dans un climat politique marqué par les débats sur les alliances à gauche. La rhétorique de Bernard Cazeneuve, qui vise à marginaliser les extrêmes des deux bords, se heurte à la stratégie de La France insoumise qui refuse cette comparaison avec le parti de Marine Le Pen.