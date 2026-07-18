Enquête visant Édouard Philippe : la justice confirme le statut de lanceuse d’alerte de l’ancienne cadre à l’origine du dossier

Le tribunal administratif de Paris a confirmé le statut de lanceuse d’alerte d’une ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, à l’origine des signalements ayant conduit à l’ouverture d’une enquête du Parquet national financier (PNF) visant Édouard Philippe. L’ancien Premier ministre, aujourd’hui maire du Havre et candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2027, est visé par une information judiciaire portant sur des soupçons de détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d’intérêts et concussion. Il conteste l’ensemble de ces accusations et affirme n’avoir enfreint aucune règle.

L’ancienne responsable territoriale, dont l’identité est protégée, avait signalé dès 2021 un possible conflit d’intérêts, avant de saisir le PNF en 2023. Après l’ouverture d’une enquête et plusieurs perquisitions, elle avait déposé une plainte avec constitution de partie civile en juin 2025, entraînant l’ouverture automatique d’une information judiciaire. En janvier 2025, le Défenseur des droits lui avait officiellement reconnu la qualité de lanceuse d’alerte.

La communauté urbaine déboutée par le tribunal

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, présidée par Édouard Philippe, contestait cette décision devant la justice administrative, estimant que l’avis du Défenseur des droits était entaché d’irrégularités de procédure et signé par une autorité incompétente. Elle demandait son annulation afin de remettre en cause le statut accordé à son ancienne collaboratrice.

Dans un jugement rendu le 15 juillet, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête. Les juges ont considéré que la reconnaissance du statut de lanceuse d’alerte ne portait que sur les conditions de protection prévues par la loi et ne préjugeait en rien de la véracité des faits dénoncés ni de la responsabilité des personnes mises en cause. La collectivité a également été condamnée à verser 1 800 euros à son ancienne employée au titre des frais de justice.