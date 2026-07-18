Freida McFadden règne sur les ventes d’été face aux cahiers de vacances

Les vacances n’ont pas bouleversé les habitudes des lecteurs français : les cahiers de révision occupent une place massive dans les meilleures ventes estivales, mais ils doivent cette année encore composer avec une reine du thriller. L’autrice américaine Freida McFadden conserve la tête du classement avec « Le dîner », tandis que ses autres romans confirment l’engouement du public pour ses intrigues psychologiques. Selon les données d’Edistat portant sur la semaine du 6 au 12 juillet 2026, les ouvrages scolaires représentent toutefois plus de la moitié du top 30.

Les cahiers de vacances envahissent les premières places

À peine l’école terminée que les cahiers de révision s’imposent dans les rayons. Sur les 30 livres ou produits éditoriaux les plus vendus durant la première semaine complète des vacances d’été, 17 correspondent à des cahiers de vacances, d’après les chiffres publiés par Edistat. Leur présence est encore plus forte dans le haut du classement : huit titres figurent parmi les dix meilleures ventes.

Les collections destinées aux élèves du primaire et du collège profitent d’un rendez-vous commercial bien installé. Les cahiers « Passeport » de Hachette Éducation ou les ouvrages de Nathan restent des incontournables pour les familles souhaitant préparer la rentrée. Comme le rappelle Capital, ce marché représente environ 5 millions d’exemplaires vendus chaque année, confirmant la solidité d’un secteur qui résiste aux évolutions du monde du livre.

Cette domination des cahiers ne suffit pourtant pas à effacer les romans de l’été. Les lecteurs continuent de privilégier les formats poche et les thrillers faciles à emporter sur la plage, permettant à plusieurs auteurs de rester visibles dans les classements.

Freida McFadden confirme son statut de phénomène éditorial

La grande gagnante du classement reste Freida McFadden. Son roman « Le dîner », sorti directement en poche début juillet, prend la première place avec 42 080 exemplaires écoulés sur la période étudiée, selon Edistat. Derrière lui, « La prof », autre succès de la romancière américaine publié chez J’ai lu en format poche, grimpe à la deuxième position avec 11 013 ventes.

L’autrice new-yorkaise de 46 ans réalise même une performance rare en plaçant deux autres titres dans le top 30 : « L’intruse » apparaît à la 25e place et « La femme de ménage » à la 30e. Son univers mêlant suspense, secrets familiaux et retournements de situation continue donc de séduire largement le lectorat français.

Après ce duo dominé par McFadden, les autres romans doivent lutter pour exister face aux cahiers scolaires. « Les heures fragiles » de Virginie Grimaldi arrive en douzième position, tandis que Valérie Perrin avec « Tata », David Foenkinos avec « Tout le monde aime Clara », Guillaume Musso avec « Quelqu’un d’autre » ou Franck Thilliez avec « À retardement » parviennent également à intégrer le classement.

Quelques choix plus inattendus apparaissent aussi dans ce palmarès estival, avec notamment « La République » de Platon et « Un lieu à soi » de Virginia Woolf. À l’approche de la rentrée littéraire, les équilibres pourraient toutefois évoluer avec l’arrivée de nouvelles parutions très attendues. Pour le moment, l’été 2026 reste marqué par un duel inattendu entre romans à suspense et devoirs de vacances.