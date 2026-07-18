WEBTOON lance 42 nouvelles séries et mise sur l’affichage pour l’été

La plateforme de bandes dessinées numériques WEBTOON déploie une campagne d’affichage d’envergure à destination des voyageurs estivaux, accompagnée du lancement simultané de 42 nouvelles créations. WEBTOON frappe fort cet été avec une double offensive commerciale : une campagne d’affichage massive ciblant les voyageurs en déplacement durant la saison estivale, et la mise en ligne de […]

La plateforme de bandes dessinées numériques WEBTOON déploie une campagne d’affichage d’envergure à destination des voyageurs estivaux, accompagnée du lancement simultané de 42 nouvelles créations.

WEBTOON frappe fort cet été avec une double offensive commerciale : une campagne d’affichage massive ciblant les voyageurs en déplacement durant la saison estivale, et la mise en ligne de 42 nouvelles séries sur sa plateforme.

Le choix de l’affichage grand format répond à une logique d’audience captive, les gares, aéroports et transports en commun concentrant un trafic particulièrement dense pendant les mois d’été.

Le lancement groupé de 42 titres inédits vise à renouveler l’offre de la plateforme et à attirer de nouveaux lecteurs au moment où la fréquentation des contenus numériques tend à progresser pendant les vacances.