Un homme de 28 ans a été mis en examen pour tentative d’homicide et placé en détention provisoire après la chute de sa compagne du quatrième étage d’un immeuble à Rennes. Les faits se sont produits mercredi dans un quartier populaire de la ville. Les policiers ont découvert la victime, âgée de 29 ans, grièvement blessée au pied de l’immeuble, vêtue uniquement d’un bas de sous-vêtement et avec une corde attachée à un poignet. Souffrant de multiples fractures, elle a été hospitalisée et les médecins ont fixé son incapacité totale de travail à 50 jours.

Entendue à l’hôpital, la jeune femme affirme avoir été victime de violences de la part de son compagnon. Selon son témoignage, celui-ci, animé par la jalousie, l’aurait contrainte à se déshabiller presque entièrement, l’aurait empêchée de quitter l’appartement et lui aurait attaché une main avant de la pousser alors qu’elle tentait de rejoindre le balcon, provoquant sa chute d’une dizaine de mètres.

Deux versions opposées des faits

Interpellé peu après avoir pris la fuite, le suspect conteste toute volonté de tuer sa compagne. Lors de sa garde à vue, il a expliqué avoir seulement pratiqué une « clé de bras » pour récupérer son téléphone portable. Il soutient que la victime a chuté seule en tentant de passer par la fenêtre de la cuisine pour rejoindre le balcon voisin et qu’elle aurait glissé alors qu’il essayait de la retenir.

Le parquet de Rennes a néanmoins retenu la qualification de tentative d’homicide, au regard des premiers éléments de l’enquête et des déclarations de la victime. Les investigations se poursuivent afin d’établir avec précision le déroulement des faits. Selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof), 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France en 2024, contre 96 l’année précédente.