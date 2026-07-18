Le Danemark dévoile son premier plan national de santé pour 2027

Le Danemark a présenté son tout premier plan national de santé, dans le cadre d’une réforme du système de soins prévue pour 2027. Cette initiative marque une étape structurante pour le pays nordique.

Le Danemark franchit une étape dans l’organisation de son système de soins avec la présentation d’un premier plan national de santé, lié à une réforme d’envergure attendue pour 2027.

Ce document constitue une première dans l’histoire sanitaire du pays, qui n’avait jusqu’ici jamais formalisé une telle feuille de route à l’échelle nationale. La réforme vise à restructurer l’offre de soins dans un contexte de pression croissante sur les systèmes de santé européens.

Les détails précis du contenu du plan et des mesures envisagées n’ont pas été communiqués dans leur intégralité à ce stade.