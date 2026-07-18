Un quart des Israéliens envisagent de quitter le pays si Netanyahou est réélu

Un sondage de la chaîne israélienne Channel 12 révèle que près de 23 % des Israéliens envisagent de quitter leur pays, ou ont un proche qui y songe, dans l’hypothèse d’une réélection de Benjamin Netanyahou.

La proportion est significative : selon ce sondage, 68 % des personnes interrogées affirment ne pas envisager de partir, tandis que les répondants restants se disent indécis. L’enquête ne précise pas de calendrier électoral, mais elle intervient dans un contexte de tensions politiques intenses autour de la coalition au pouvoir.

Le même sondage mesure un rejet massif des textes législatifs adoptés cette semaine par la coalition de Netanyahou. Deux lois concentrent les critiques : l’une élève l’étude de la Torah au rang de valeur quasi constitutionnelle, l’autre vise à protéger les ultraorthodoxes qui se soustraient au service militaire contre tout risque d’arrestation. Au total, 67 % des Israéliens sondés s’y déclarent opposés, contre 21 % qui y sont favorables, le reste des répondants n’ayant pas d’avis tranché.

Ces résultats traduisent une fracture profonde entre une partie de la société israélienne et les orientations religieuses et politiques de la coalition gouvernementale, qui accorde depuis plusieurs mois des concessions importantes aux partis ultraorthodoxes en échange de leur soutien parlementaire.