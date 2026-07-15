Gaza : une frappe israélienne sur un poste de police fait huit morts à Jabalia

Un drone israélien a visé mardi après-midi un poste de police dans le camp de Jabalia, au nord de Gaza, tuant au moins huit personnes dont six agents de police et un civil, selon le ministère de l’Intérieur gazaoui.

Un drone israélien a visé mardi après-midi un poste de police dans le camp de Jabalia, au nord de Gaza, tuant au moins huit personnes dont six agents de police et un civil, selon le ministère de l’Intérieur gazaoui.

L’attaque a eu lieu dans le quartier d’al-Faluja, à l’ouest de Jabalia. Parmi les victimes figurent le directeur du poste et plusieurs de ses agents, a précisé le ministère de l’Intérieur, qui a qualifié la frappe de « massacre horrible contre les officiers et membres de la police ». La Défense civile palestinienne a confirmé le bilan de huit morts, dont une officière, les corps ayant été transférés à l’hôpital al-Shifa.

Le poste ciblé se trouvait dans une zone de marché au cœur d’un camp de déplacés. Les agents qui y travaillaient avaient pour mission d’assurer un minimum d’ordre et d’organisation dans ce secteur particulièrement densément peuplé.

Cette frappe s’inscrit dans une série quasi quotidienne d’attaques israéliennes à Gaza, qui se poursuivent malgré la trêve conclue en octobre dernier. Le même jour, dans la région de Khan Younès, au sud du territoire, une frappe aérienne a tué un homme et blessé trois autres personnes, dont un enfant et une femme, selon l’agence de presse palestinienne Wafa. Un second homme est décédé des suites de blessures par balles reçues deux jours plus tôt dans la même zone.

Un enfant de dix ans a également été tué par des tirs de mitrailleuse lourde dans le secteur d’al-Mawasi, à Khan Younès. Touché et grièvement blessé, il est mort avant que ses proches puissent l’acheminer jusqu’à l’hôpital Nasser. Le bilan total de la journée s’élève à onze morts dans l’enclave.

Depuis le 7 octobre 2023, la guerre menée par Israël sur Gaza a fait au moins 73 233 morts et 173 707 blessés, selon un bilan du ministère de la Santé publié mardi. Au moins 1 110 de ces victimes ont été tuées depuis l’entrée en vigueur de la trêve d’octobre.