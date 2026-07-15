Le futur Premier ministre britanique Andy Burnham soutient le projet de loi sur l’asile malgré la fronde travailliste

Andy Burnham, considéré comme un futur Premier ministre, a voté lundi soir en faveur du controversé projet de loi sur l’immigration et l’asile, alors que quatorze députés travaillistes s’y opposaient.

Andy Burnham, considéré comme un futur Premier ministre, a voté lundi soir en faveur du controversé projet de loi sur l’immigration et l’asile, alors que quatorze députés travaillistes s’y opposaient.

Le député travailliste de Makerfield a apporté son soutien au gouvernement lors de la deuxième lecture du texte à la Chambre des communes. Ce projet de loi vise à durcir le système d’appel en matière d’asile et à remodeler plus largement les procédures d’immigration, deux mesures qui fracturent le groupe parlementaire du Labour.

Quatorze élus travaillistes ont voté contre le texte, signant une rébellion notable au sein d’un parti dont le gouvernement porte lui-même la réforme. Andy Burnham, lui, a choisi le camp de l’exécutif, confirmant son alignement avec la ligne officielle malgré les critiques internes.

Souvent présenté comme un successeur potentiel à la tête du parti et du gouvernement, l’ancien maire de Manchester voit ce vote interprété comme un signal politique fort sur sa position en matière de contrôle migratoire.