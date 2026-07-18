Une exoplanète rocheuse dans la zone habitable dotée d’une atmosphère confirmée

Le planétologue Collin Cherubim et son équipe ont annoncé le 16 juillet 2026 la première confirmation observationnelle d’une atmosphère autour d’une planète rocheuse extérieure au Système solaire et située dans la zone d’habitabilité de son étoile.

Des milliers d’exoplanètes ont été répertoriées depuis les premières découvertes, dont un grand nombre de petites planètes rocheuses comparables à la Terre. Pourtant, malgré des années d’observations, aucune preuve directe de la présence d’une atmosphère stable autour de l’une d’elles n’avait pu être établie. C’est désormais chose faite.

Collin Cherubim, premier auteur de l’étude publiée le 16 juillet dans la revue Science, résume la portée de la découverte : « C’est la première fois que l’on confirme par des observations la présence d’une atmosphère autour d’une planète rocheuse hors de notre Système solaire et située dans la zone d’habitabilité. » L’annonce a été largement relayée par la presse internationale.

La planète concernée est LHS 1140b. D’après les résultats de l’étude, elle posséderait une atmosphère riche en hélium. Cette caractérisation reste à affiner, mais le fait même qu’une atmosphère existe et soit détectable constitue un saut qualitatif dans la recherche de conditions propices à la vie.

Les astronomes avaient jusqu’ici identifié de nombreuses exoplanètes gazeuses, analogues à Jupiter ou Saturne, mais celles-ci ne sont pas rocheuses et beaucoup orbitent si près de leur étoile que leurs températures extrêmes les rendent inhabitables. LHS 1140b échappe à ces deux obstacles : sa nature rocheuse et sa position dans la zone d’habitabilité en font un objet d’étude sans équivalent confirmé à ce jour.

Pour qu’une planète puisse accueillir la vie telle que nous la connaissons, les scientifiques retiennent généralement trois critères : une surface rocheuse, une température compatible avec la présence d’eau liquide, et une atmosphère stable. LHS 1140b coche désormais les trois cases, du moins selon les données disponibles au moment de la publication.