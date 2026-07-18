Le conflit territorial entre Belize et Guatemala reste ignoré de la scène internationale

Tandis que la cocaïne produite en Amérique latine inonde les marchés mondiaux, un autre dossier centraméricain demeure dans l’ombre : le différend frontalier entre le Belize et le Guatemala, dont les racines historiques restent mal connues hors de la région. La cocaïne occupe le devant de la scène quand on parle d’Amérique centrale, et pour […]

Tandis que la cocaïne produite en Amérique latine inonde les marchés mondiaux, un autre dossier centraméricain demeure dans l’ombre : le différend frontalier entre le Belize et le Guatemala, dont les racines historiques restent mal connues hors de la région.

La cocaïne occupe le devant de la scène quand on parle d’Amérique centrale, et pour cause : sa production a connu une transformation profonde depuis une décennie. Les méthodes de fabrication ont évolué, les zones de culture se sont étendues, les prix ont chuté et le nombre de consommateurs n’a cessé d’augmenter à travers le monde, selon l’analyse du géographe Alain Delpirou.

Mais derrière ce phénomène visible, un conflit territorial ancien continue de structurer les tensions dans la région sans attirer l’attention qu’il mérite. Le différend entre le Belize et le Guatemala, héritage des découpages coloniaux britanniques et espagnols, oppose les deux pays sur des portions de territoire contestées depuis des générations.

Ce conflit, qualifié d’oublié, illustre la difficulté pour certaines crises de basse intensité à s’imposer dans l’agenda diplomatique international, éclipsées par des enjeux jugés plus urgents ou plus médiatiques.