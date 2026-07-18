Les Français de l’étranger plus inquiets sur la géopolitique et l’enseignement français

Le quatrième baromètre de l’association Français du Monde-ADFE vient d’être publié. Cette enquête bisannuelle révèle deux préoccupations montantes chez les Français établis hors de France : la géopolitique et l’accès à l’enseignement français à l’étranger.

Tous les deux ans, l’association Français du Monde-ADFE sonde les expatriés français pour mesurer leurs préoccupations. La quatrième édition de ce baromètre, publiée en 2026, fait apparaître deux tendances marquantes par rapport aux précédentes enquêtes.

La première concerne la géopolitique. Les inquiétudes liées aux tensions internationales progressent nettement parmi les répondants, reflet d’un contexte mondial perçu comme plus instable.

La seconde porte sur l’enseignement français à l’étranger. Les Français établis hors de France s’interrogent sur l’accessibilité de ce réseau scolaire, que ce soit en termes de coût, de disponibilité ou de proximité géographique.

Stéphane Arnoux, délégué général de l’association Français du Monde-ADFE, est chargé de présenter et d’analyser ces résultats.