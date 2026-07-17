Carcassonne : une fusillade sur fond de trafic de drogue fait un mort et cinq blessés

Une fusillade survenue dans la nuit de jeudi à vendredi dans le quartier Fleming, à Carcassonne, a fait un mort et cinq blessés. Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits pourraient s’inscrire dans le cadre d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants. Des individus armés ont ouvert le feu avec une arme automatique sur un groupe de personnes avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule.

La voiture utilisée par les assaillants, déclarée volée, a été retrouvée incendiée peu après les faits. Les enquêteurs privilégient la piste d’une opération préparée, tandis que les investigations se poursuivent pour identifier les auteurs et déterminer les circonstances précises de cette attaque.

Un quartier déjà marqué par des violences

Quelques heures avant cette fusillade, un homme de 21 ans, connu des services de police, avait déjà été blessé par balle dans le même quartier. À ce stade, les enquêteurs n’ont pas établi de lien entre les deux événements, même si cette hypothèse n’est pas écartée.

Le parquet de Carcassonne n’a pas souhaité communiquer sur l’affaire. Cette nouvelle fusillade intervient dans un contexte de tensions récurrentes liées aux trafics de drogue dans certains quartiers de la ville. En mai dernier, un jeune homme avait déjà trouvé la mort à la suite d’une rixe dans le quartier de La Conte, identifié comme un point de vente de stupéfiants.