Ajaccio : deux adolescentes mises en examen après la mort d’un homme

Le parquet d’Ajaccio a annoncé jeudi la mise en examen de deux jeunes filles de 17 ans, soupçonnées de non-assistance à personne en danger et de vol.

Le parquet d’Ajaccio a annoncé jeudi la mise en examen de deux adolescentes de 17 ans dans le cadre de l’enquête sur la mort d’un homme survenue dans le centre-ville d’Ajaccio. Les deux mineures sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger et vol sur personne vulnérable.

Une enquête en cours

Les circonstances exactes du décès restent à déterminer. L’enquête doit établir le déroulement précis des faits et le rôle joué par les deux jeunes filles dans cette affaire.

Les investigations se poursuivent pour reconstituer la chronologie des événements ayant conduit à la mort de la victime. Les deux adolescentes demeurent mises en cause à ce stade de la procédure judiciaire.