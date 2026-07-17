Texas : une fillette hélitreuillée lors des inondations dans le comté d’Uvalde

Des images de caméra corporelle montrent le sauvetage par hélicoptère d’une fillette dont la famille s’était réfugiée dans une maison dévastée par les eaux, dans le comté d’Uvalde au Texas. Au moins deux personnes ont péri dans ces inondations qui frappent le centre de l’État.

Des images de caméra corporelle montrent le sauvetage par hélicoptère d’une fillette dont la famille s’était réfugiée dans une maison dévastée par les eaux, dans le comté d’Uvalde au Texas. Au moins deux personnes ont péri dans ces inondations qui frappent le centre de l’État.

La séquence, captée par la caméra fixée sur le gilet d’un secouriste, montre le moment où celui-ci atteint une famille de trois personnes, accompagnée de ses chiens, retranchée dans une habitation détruite alors que l’eau envahissait les alentours. Le sauveteur a hélitreuillé la fillette en premier, indiquant au reste de la famille qu’un second hélicoptère viendrait les chercher.

Ces crues touchent le centre du Texas, une région déjà endeuillée l’été dernier par des inondations soudaines qui avaient coûté la vie à plus de 130 personnes. Le bilan actuel fait état d’au moins deux morts.