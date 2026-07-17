Xi Jinping appelle à coopérer sur l’IA à l’ouverture du sommet de Shanghai

La conférence mondiale sur l’intelligence artificielle a ouvert ses portes vendredi 17 juillet à Shanghai, rassemblant des milliers de participants du secteur. Le président chinois Xi Jinping a pris la parole à l’ouverture pour plaider en faveur d’une coopération internationale et d’une régulation maintenant l’IA sous contrôle humain.

La conférence mondiale sur l’intelligence artificielle a ouvert ses portes vendredi 17 juillet à Shanghai, rassemblant des milliers de participants du secteur. Le président chinois Xi Jinping a pris la parole à l’ouverture pour plaider en faveur d’une coopération internationale et d’une régulation maintenant l’IA sous contrôle humain.

Chaque année, Shanghai accueille la grand-messe mondiale de l’intelligence artificielle, et l’édition 2026 n’a pas dérogé à la règle. Des milliers de professionnels du secteur se sont réunis vendredi dans la métropole chinoise pour ce rendez-vous devenu un marqueur du calendrier technologique mondial.

Xi Jinping a choisi cette tribune pour délivrer un message à double portée : appel à la coopération entre nations et nécessité de réguler l’IA afin qu’elle demeure sous la maîtrise de l’être humain. Une prise de position qui intervient alors que la technologie s’est imposée comme un terrain de rivalité entre grandes puissances.

L’intelligence artificielle cristallise désormais des tensions géopolitiques qui dépassent largement le cadre industriel ou commercial. La course aux modèles les plus performants, aux puces les plus avancées et aux données les plus massives oppose en premier lieu les États-Unis et la Chine, faisant de chaque annonce technologique un acte autant diplomatique qu’économique.