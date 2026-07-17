L’ancien animateur de Questions pour un champion se retrouve au cœur d’une vaste polémique liée à Easy Millions, une société suisse proposant des abonnements à des participations groupées à l’EuroMillions. Des courriers personnalisés, accompagnés de sa photo, de sa signature et parfois d’un message présenté comme personnel, font miroiter la possibilité de recevoir une rente totale d’un million d’euros. Près de 400 personnes dénoncent des prélèvements répétés, des abonnements mal compris et de grandes difficultés pour mettre fin aux paiements. Julien Lepers confirme avoir autorisé l’utilisation de son image et défend une opération qu’il présente comme parfaitement légale.

Une rente d’un million d’euros annoncée par courrier

Thierry, un retraité domicilié à Marquette-lez-Lille, dans le Nord, a reçu un courrier à son nom lui annonçant qu’il pouvait avoir remporté une rente de 3 333,33 euros par mois pendant 25 ans. Le gain potentiel atteignait ainsi un million d’euros. Pour connaître le résultat, il devait appeler un numéro gratuit et communiquer la combinaison personnelle inscrite sur le document. La présence d’une photographie et d’un autographe de Julien Lepers l’a convaincu de prendre la proposition au sérieux. L’ancien visage de France 3 lui inspirait confiance. Après son appel, Thierry apprend qu’il n’a pas remporté le million d’euros. Son interlocuteur lui propose alors une autre offre, sans rapport direct avec la rente annoncée : souscrire un abonnement mensuel d’une cinquantaine d’euros afin de participer à des tirages groupés de l’EuroMillions.

Plusieurs prélèvements de 54 euros sur son compte

Le retraité accepte la proposition. Plusieurs prélèvements d’environ 54 euros apparaissent ensuite sur son compte bancaire. Au total, il estime avoir perdu près de 400 euros avant de comprendre le fonctionnement réel de l’abonnement. « Je me suis fait arnaquer », affirme-t-il après avoir découvert la répétition des prélèvements. D’autres consommateurs racontent avoir constaté des paiements mensuels compris entre 49,90 et 59,90 euros, parfois sous les libellés Easy Millions, One2One ou PPS Perfunctio. Certains assurent ne pas avoir compris qu’ils s’engageaient dans un abonnement reconductible.

Des participations groupées à l’EuroMillions

Easy Millions propose à ses clients de jouer collectivement un grand nombre de grilles à l’EuroMillions. Le prix des participations est réparti entre plusieurs abonnés, tout comme les éventuels gains. Le dispositif permet donc de miser sur davantage de combinaisons, mais chaque somme remportée doit être partagée entre les membres du groupe. Les courriers reçus par les consommateurs ne leur annoncent pas directement qu’ils ont gagné. Ils présentent un gain potentiel et les invitent à appeler rapidement pour vérifier leur combinaison. Une fois au téléphone, la personne apprend généralement qu’elle n’est pas la bénéficiaire du prix principal avant de recevoir la proposition commerciale liée aux tirages groupés. Plusieurs témoignages rapportent également une durée minimale d’engagement, suivie d’une reconduction automatique. Des consommateurs disent avoir rencontré des difficultés pour obtenir la résiliation de leur abonnement ou le remboursement des sommes déjà débitées.

L’image de Julien Lepers n’a pas été usurpée

Contrairement aux nombreuses escroqueries utilisant sans autorisation la photographie d’une personnalité, Julien Lepers a bien accepté d’associer son nom et son visage à cette opération. Il apparaît dans les courriers, participe à des cérémonies de remise de chèques et occupe une fonction de parrain ou de président d’honneur dans les opérations promotionnelles liées aux prix. L’animateur ne se présente donc pas comme une victime d’une usurpation d’identité. « C’est moi qui envoie ce courrier », assume-t-il. Il affirme également que « tout est légal » et rejette les accusations visant l’organisation dont il fait la promotion. Easy Millions et ses partenaires mettent en avant plusieurs gagnants ayant reçu des chèques de 2 500, 5 000, 15 000 ou 30 000 euros. En mars 2026, Julien Lepers a encore participé à Paris à une cérémonie au cours de laquelle deux bénéficiaires ont reçu respectivement 5 000 et 2 500 euros. Les organisateurs affirment avoir distribué plus de deux millions d’euros depuis le lancement de leurs opérations.

Près de 400 personnes contestent les méthodes employées

Les critiques portent principalement sur la présentation initiale du courrier, la promesse spectaculaire d’une rente d’un million d’euros et le passage rapide vers une offre d’abonnement payante. La photographie de Julien Lepers renforce la crédibilité du document auprès d’un public qui connaît l’animateur depuis plusieurs décennies. Près de 400 consommateurs ont signalé ou dénoncé cette pratique commerciale. Certains découvrent les prélèvements plusieurs mois après leur premier appel. D’autres affirment avoir fourni leurs coordonnées bancaires sans avoir clairement compris la fréquence, la durée ou les conditions exactes de l’abonnement. Les contestations visent Easy Millions et la société suisse One2One, qui exploite l’offre. Julien Lepers n’est pas présenté comme le dirigeant de ces entreprises, mais comme une personnalité rémunérée ou associée à leurs opérations publicitaires. Son engagement personnel dans la promotion du dispositif place désormais son image au centre des accusations formulées par les consommateurs.