Jean-Marie Bigard affaibli après trois AVC : «Je constate ma décrépitude»

Visiblement diminué, Jean-Marie Bigard a révélé avoir été victime de trois accidents vasculaires cérébraux. À 72 ans, l’humoriste souffre désormais de problèmes d’équilibre et évoque sans détour son vieillissement, sa santé et la mort avec ses deux enfants, âgés de 13 et 15 ans.

Trois AVC, dont deux survenus récemment

Jean-Marie Bigard traverse une période difficile sur le plan médical. L’humoriste explique sir Sirènes avoir subi un premier AVC il y a deux ans, puis deux autres beaucoup plus récemment : « Je digère tranquillement mes AVC, en tout trois. Un il y a deux ans et deux assez récemment. Ça affecte ma vie parce qu’évidemment, j’ai des problèmes d’équilibre notamment », confie-t-il.

Malgré ces séquelles, il assure bénéficier d’un suivi médical régulier et pouvoir compter sur le soutien permanent de ses proches. Son épouse, Lola Marois, reste particulièrement attentive à son état de santé, tout comme ses enfants.

« Je suis très correctement suivi, ma femme y tient beaucoup, mes enfants aussi. Ils n’arrêtent pas de me dire : “Papa, ne meurs pas, on a besoin de toi” », raconte-t-il.

« Ça ne va pas aller de mieux en mieux »

Jean-Marie Bigard ne cherche pas à masquer les effets de l’âge ni la dégradation physique qu’il ressent. L’humoriste reconnaît vivre difficilement cette perte progressive de ses capacités. « Me sentir vieillir, ça me fait chier, ça ne va pas aller de mieux en mieux, ça ne va pas aller de mal en pis. Je constate ma décrépitude », lâche-t-il avec franchise.

Ses trois AVC ont directement modifié son quotidien. Ses troubles de l’équilibre constituent aujourd’hui la principale conséquence visible de ces accidents cérébraux.

Ses enfants lui demandent de ne pas mourir

Père de deux adolescents âgés de 13 et 15 ans, Jean-Marie Bigard pense également à l’avenir de ses enfants. Il affirme ne pas être inquiet pour leur parcours, tout en reconnaissant que sa présence reste essentielle dans leur vie. « J’ai déjà vu mes enfants démarrer leur vie, leur carrière, je ne me fais aucun souci pour eux. Mais c’est sûrement mieux pour eux quand papa est encore là que quand papa a disparu », explique-t-il.

L’humoriste parle régulièrement de la mort avec eux. Il choisit d’aborder le sujet sur le ton de l’humour, afin de dédramatiser une perspective devenue plus présente depuis ses problèmes de santé.

« J’en parle très souvent avec eux, le plus souvent possible et en rigolant. En leur disant : “Faites attention quand vous m’engueulez ou quand vous me trouvez un défaut, parce que quand je ne serai plus là, je n’en aurai plus, de défauts” », raconte Jean-Marie Bigard.