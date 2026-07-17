Un séisme de magnitude 7,3 frappe le sud du Mexique sans faire de victimes

Un tremblement de terre de magnitude 7,3 a secoué vendredi les côtes du sud du Mexique, déclenchant une alerte au tsunami sur une partie du Pacifique. Aucune victime ni dégât majeur n’ont été signalés au Mexique, au Guatemala ou au Salvador.

Un tremblement de terre de magnitude 7,3 a secoué vendredi les côtes du sud du Mexique, déclenchant une alerte au tsunami sur une partie du Pacifique. Aucune victime ni dégât majeur n’ont été signalés au Mexique, au Guatemala ou au Salvador.

Le séisme a frappé à 08h49 heure locale, près de la ville de pêcheurs de Puerto Madero, dans l’État de Chiapas, à une profondeur de 15,2 kilomètres selon l’Institut géologique américain (USGS). La secousse a été ressentie jusqu’au Salvador, où des habitants ont fui leurs habitations, et au Guatemala, où des bâtiments ont été évacués.

Le secrétaire à la Marine mexicain, l’amiral Raymundo Morales, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il n’y avait « aucun impact sérieux », tout en conseillant à la population de rester à l’écart des plages. Le gouverneur de l’État d’Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a confirmé que la secousse avait été ressentie avec une « intensité modérée » sans dommages significatifs. Son homologue du Chiapas, Eduardo Ramírez, a pour sa part suspendu les activités administratives de son cabinet et invité le secteur privé à faire de même.

Le système américain d’alerte aux tsunamis avait initialement mis en garde contre des vagues potentiellement « dangereuses » le long des côtes mexicaines et guatémaltèques. Des vagues de 0,3 mètre au-dessus du niveau de marée ont finalement été enregistrées à Puerto Madero et dans le Chiapas. Elles ont duré douze minutes à Puerto Madero et vingt-huit minutes dans le Chiapas. La NOAA, l’agence américaine océanique et atmosphérique, a prévu des vagues inférieures à 0,3 mètre pour les côtes du Salvador, de la Colombie, du Costa Rica, de l’Équateur, du Nicaragua, du Panama, du Pérou et du Honduras.

Plusieurs heures après l’émission de l’alerte, les autorités ont annoncé que la menace était passée, tout en recommandant aux habitants des zones concernées de rester vigilants à proximité de la mer.

Une série de répliques, de magnitudes comprises entre 4,7 et 6, ont été enregistrées dans la région. Au Guatemala, le président Bernardo Arévalo a indiqué que les services de gestion des urgences avaient été mobilisés après un séisme de magnitude 5,6 dont l’épicentre se situait à Quetzaltenango. « J’appelle la population à rester calme et à suivre les recommandations », a-t-il écrit sur le réseau social X, précisant qu’aucune victime n’avait été recensée.