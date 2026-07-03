Un homme succombe après s’être immolé devant le siège de l’ONU à New York

Un homme est décédé après s’être immolé par le feu jeudi devant le siège des Nations unies à New York, selon la police locale, qui a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. Les autorités n’ont, à ce stade, communiqué aucun élément sur les motivations de son geste. D’après plusieurs médias américains, il portait un drapeau tibétain au moment des faits.

Transportée à l’hôpital Bellevue après l’intervention des secours, la victime n’a pas survécu à ses blessures. Tencho Gyatso, président de l’ONG Campagne internationale pour le Tibet, l’a identifiée comme étant Lobga Rangzen, un militant engagé depuis de nombreuses années pour la défense des droits des Tibétains. L’ONU a présenté ses condoléances à sa famille, qualifiant l’événement de tragique.

Un militant engagé pour la cause tibétaine

Selon l’organisation tibétaine, Lobga Rangzen dénonçait notamment une récente loi chinoise sur « l’unité ethnique », présentée par Pékin comme un moyen de renforcer la cohésion nationale. Les défenseurs des droits humains estiment toutefois que ce texte favorise l’assimilation des minorités, notamment au Tibet, en renforçant l’usage du mandarin et en encadrant plus strictement les revendications identitaires.

Le Tibet est administré par la Chine depuis l’intervention de ses troupes en 1950. Installé en exil en Inde depuis 1959, le dalaï-lama continue de défendre une solution fondée sur l’autonomie du territoire et le dialogue pacifique avec Pékin, tandis que la situation des droits des Tibétains demeure un sujet de tensions récurrentes sur la scène internationale.