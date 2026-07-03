Sophie Davant s’est exprimée sur la chaîne Twitch Isa TV, la chaîne d’Isabelle Morini-Bosc. L’animatrice a donné les raisons de son départ de France Télévisions, où elle travaillait depuis de nombreuses années. L’animatrice affirme ne pas être partie en raison d’un conflit ouvert avec le groupe public. Elle explique avoir longtemps évolué au sein de France Télévisions dans de bonnes conditions, sans problème particulier avec la direction. Elle dit avoir été « plutôt bien traitée », mais avoir fini par ressentir un manque de considération professionnelle.

Le sentiment de ne plus évoluer

Sophie Davant décrit une situation dans laquelle elle avait l’impression de ne plus être sollicitée pour de nouveaux projets : « J’ai toujours travaillé à France Télévisions, j’étais là depuis très longtemps. Je n’avais aucun problème avec eux, j’étais plutôt bien traitée, mais j’avais l’impression qu’on ne me confiait rien d’autre, comme un meuble qu’on ne regarde plus parce qu’il est là depuis longtemps », a-t-elle déclaré. L’animatrice évoque ainsi une forme d’immobilisme, avec le sentiment d’être installée dans le paysage sans que de nouvelles perspectives lui soient réellement proposées.

Une réponse jugée trop lente de France 2

Sophie Davant indique avoir fait part de ses interrogations à France 2. D’après elle, la réponse de la chaîne a mis du temps à venir, ce qui a renforcé son impression de ne pas être suffisamment retenue. « Quand j’en ai parlé à France 2, ils ont mis très longtemps à répondre. Donc je me suis dit que ce n’était pas cool de leur part », a-t-elle expliqué. Elle estime qu’une réaction plus claire ou plus rapide aurait pu changer la situation.

Une envie de reconnaissance

L’animatrice affirme qu’elle aurait pu rester si France Télévisions lui avait montré davantage d’attachement ou proposé une perspective concrète. « Honnêtement, s’ils avaient essayé de me retenir, en m’offrant peut-être un prime de temps en temps, en me montrant à quel point ils étaient attachés à moi, je crois que je serais restée », a-t-elle confié.

Le choix de partir vers d’autres envies

Faute d’avoir senti cette volonté de la retenir, Sophie Davant explique avoir choisi de partir vers de nouvelles opportunités. « Je n’ai pas senti forcément ça de leur part. Donc je suis allée vers le désir des autres », a-t-elle conclu.