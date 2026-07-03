Huit mois de prison aménagés pour un frère d’Adama Traoré après une manifestation interdite

Ysoufou Traoré, frère d’Adama Traoré, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois de prison aménagés sous bracelet électronique pour des faits d’outrage et de violences contre des policiers lors d’un rassemblement interdit organisé en juillet 2023 en mémoire de son frère. Son avocat, Me Yassine Bouzrou, a annoncé faire appel, dénonçant une décision qu’il qualifie de « mascarade judiciaire », tandis qu’Assa Traoré a évoqué un « acharnement » visant sa famille.

Les juges ont retenu la culpabilité du prévenu pour plusieurs faits, estimant que les vidéos versées au dossier montraient un acte de violence envers un fonctionnaire de police. En plus de sa peine, Ysoufou Traoré devra verser des dommages et intérêts à plusieurs policiers. Lors de son procès début juin, il avait contesté l’ensemble des accusations, affirmant n’avoir jamais porté de coups aux forces de l’ordre.

Une interpellation sur fond de fortes tensions

Les faits remontent au 8 juillet 2023, quelques jours après les émeutes déclenchées par la mort de Nahel. Les autorités avaient interdit le rassemblement annuel en hommage à Adama Traoré, décédé en 2016 après son interpellation par des gendarmes. Malgré cette interdiction, les organisateurs avaient maintenu un appel à se réunir place de la République à Paris.

Le parquet reprochait à Ysoufou Traoré d’avoir insulté une commissaire, frappé un policier au thorax puis opposé une résistance violente lors de son arrestation près de la gare de l’Est. Blessé au cours de cette interpellation, il avait bénéficié de dix jours d’incapacité totale de travail, notamment en raison d’une fracture du nez. Sa plainte déposée auprès de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) avait ensuite été classée sans suite.