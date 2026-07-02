Dany Leprince : sa condamnation pour quadruple meurtre annulée, W9 consacre une émission spéciale

Ce jeudi, la Cour de révision a annulé la condamnation de Dany Leprince pour un quadruple meurtre commis en 1994 à Thorigné-sur-Dué, dans la Sarthe. La justice a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Cette décision constitue un fait exceptionnel dans l’histoire pénale française. C’est seulement la treizième fois qu’une condamnation criminelle est annulée après révision. Dany Leprince avait été condamné en décembre 1997 à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans. Près de trente ans après les faits, son dossier revient donc devant la justice.

Le massacre de Thorigné-sur-Dué

L’affaire commence le 5 septembre 1994, dans le village de Thorigné-sur-Dué. Christian Leprince, son épouse Brigitte et deux de leurs filles sont retrouvés morts à leur domicile. Les victimes ont été massacrées à l’arme blanche. Une enfant survit au carnage : Solène, la benjamine de la famille, âgée de deux ans et demi. Elle est épargnée. Très vite, l’enquête se concentre sur Dany Leprince, frère de Christian et voisin de la famille. Les gendarmes le considèrent comme un suspect majeur.

Le frère devenu principal accusé

Les enquêteurs s’intéressent notamment à une reconnaissance de dette signée de la main de Dany Leprince. Le montant évoqué est de 10 000 francs, soit environ 2 300 euros à l’époque. Une hypothèse se construit alors autour d’un mobile familial et financier. Les gendarmes imaginent Dany Leprince jalousant la réussite professionnelle et financière de son frère cadet Christian. Pour Dany Leprince, cette mise en cause marque le début d’une longue descente judiciaire. Il est également accusé par plusieurs membres de son entourage, dont sa fille Célia, son épouse Martine, ainsi que Solène, la fillette rescapée.

Des aveux au cœur du dossier

Quelques jours après le drame, Dany Leprince est placé en garde à vue. Il passe aux aveux. Ces aveux deviennent l’un des éléments centraux du dossier. Mais Dany Leprince les conteste depuis des années. Il affirme qu’ils lui ont été extorqués et revient dessus une semaine plus tard. Sa rétractation ne suffit pas à modifier le cours de la procédure. En décembre 1997, il est condamné à la prison à perpétuité.

Une condamnation effacée, mais une affaire loin d’être terminée

L’annulation de la condamnation ouvre la voie à un nouveau procès. La justice devra réexaminer les faits, les éléments matériels, les témoignages, les aveux contestés et les zones d’ombre qui entourent toujours cette affaire criminelle. La culpabilité de Dany Leprince devra être rejugée. Cette décision replace l’un des dossiers criminels les plus médiatisés des trente dernières années au centre de l’actualité judiciaire.

W9 bouleverse ses programmes

En raison de cette actualité, W9 modifie sa programmation. La chaîne diffuse une émission spéciale consacrée à Dany Leprince dans Enquêtes criminelles, vendredi 3 juillet à 21h25. Dans ce programme intitulé Dany Leprince : je ne suis pas un assassin, il revient sur sa version des faits. Il évoque ce qu’il décrit comme l’acharnement des journalistes, les éléments du dossier qui ont pesé contre lui, ainsi que ses doutes sur l’identité du véritable meurtrier. Dany Leprince doit s’exprimer longuement sur les étapes marquantes de l’affaire, ses années de combat judiciaire et les points qu’il considère toujours inexpliqués.

Une affaire qui repart devant la justice

32 ans après le massacre de Thorigné-sur-Dué, l’affaire Dany Leprince connaît un basculement majeur. Sa condamnation à perpétuité est annulée, mais le dossier reste ouvert. Le nouveau procès devra trancher à nouveau une question centrale : Dany Leprince est-il l’auteur du quadruple meurtre pour lequel il a été condamné, ou a-t-il été victime d’une erreur judiciaire ?