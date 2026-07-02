Allemagne : la coalition Merz dévoile un vaste plan de réformes pour relancer une économie sous pression

Le gouvernement du chancelier allemand Friedrich Merz a présenté un ensemble de réformes économiques destinées à stimuler la croissance et la compétitivité de la première économie européenne. Ce plan intervient dans un contexte de fortes critiques et de tensions politiques au sein de la coalition au pouvoir.

Parmi les mesures annoncées figurent des allégements fiscaux ciblés en faveur des familles à faibles revenus, ainsi qu’une réforme en profondeur du système des retraites. L’exécutif allemand affirme vouloir moderniser des dispositifs jugés trop coûteux et peu adaptés aux défis démographiques et économiques du pays.

Le financement de ces réformes reposerait en partie sur une augmentation du taux d’imposition maximal, une mesure susceptible de susciter des débats politiques importants au sein de la coalition. Le gouvernement souhaite également simplifier la vie des entreprises en réduisant la bureaucratie et en assouplissant certaines règles du marché du travail.

Le plan prévoit notamment d’accorder davantage de flexibilité aux employeurs pour recourir à des contrats de courte durée, ainsi que des modifications des règles encadrant les arrêts maladie. Ces propositions ont été saluées par certains acteurs économiques, qui y voient un effort de modernisation du marché du travail.

Toutefois, ces mesures sont également critiquées par plusieurs opposants politiques et observateurs, qui les jugent insuffisantes ou socialement déséquilibrées. La coalition dirigée par Merz est par ailleurs fragilisée par sa position dans les sondages, où elle est devancée par le parti d’extrême droite Alternative für Deutschland.

Dans ce contexte, le gouvernement insiste sur l’urgence d’agir face à une concurrence internationale accrue et à un environnement économique mondial en mutation. Berlin estime que ces réformes sont indispensables pour éviter un décrochage de l’Allemagne dans les prochaines années.