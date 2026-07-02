Attentat meurtrier dans un café de Damas : cinq morts et seize blessés dans le centre de la capitale syrienne

Une explosion dans un café très fréquenté du centre de Damas a fait au moins cinq morts et seize blessés, selon les médias d’État syriens. L’attaque s’est produite dans un établissement situé à proximité du palais de justice, en plein cœur de la capitale.

La télévision d’État a indiqué qu’un engin explosif avait été placé à l’intérieur du café. Les autorités n’ont pas fourni de détails supplémentaires dans l’immédiat et aucune revendication n’a été formulée à ce stade concernant l’attentat.

L’agence officielle SANA a confirmé le bilan, citant le responsable des services d’urgence sanitaires syriens. Les équipes de secours ont été rapidement déployées sur les lieux pour évacuer les blessés et sécuriser le périmètre autour de la zone de l’explosion.

Cet attentat survient dans un contexte de relative accalmie sécuritaire à Damas depuis la chute de l’ancien président Bachar al-Assad fin 2024, remplacé par Ahmed al-Charia et ses forces rebelles. Cette transition avait mis fin à quatorze années de guerre civile, mais la capitale reste exposée à des attaques sporadiques.

Ces derniers mois, Damas a déjà été visée par plusieurs incidents violents. En mai, une voiture piégée avait explosé devant un bâtiment du ministère de la Défense, faisant un mort et de nombreux blessés, illustrant la persistance de menaces sécuritaires malgré la fin officielle du conflit majeur.

Les autorités syriennes n’ont pour l’heure pas attribué cet attentat et l’enquête se poursuit afin de déterminer les responsables et les motivations de l’attaque.