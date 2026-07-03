Mondial - Australie-Égypte, Argentine-Cap-Vert et Colombie-Ghana pour finir les 16es

Les 16es de finale de la Coupe du monde se terminent ce vendredi avec trois affiches au programme : Australie-Égypte à 20h00 (M6, beIN Sports), Argentine-Cap-Vert à 00h00 (beIN Sports), puis Colombie-Ghana à 03h30 (beIN Sports). Les trois vainqueurs compléteront le tableau des huitièmes de finale.

Australie-Égypte : un billet pour Atlanta

L’Australie a terminé deuxième du groupe D avec 4 points. Son parcours en poules : victoire contre la Turquie, défaite contre les États-Unis, nul contre le Paraguay. Bilan : 2 buts marqués, 2 encaissés. De son côté, l’Égypte a fini deuxième du groupe G avec 5 points, derrière la Belgique. Elle n’a pas perdu en phase de groupes : nul contre la Belgique, victoire contre la Nouvelle-Zélande, nul contre l’Iran. Bilan : 5 buts marqués, 3 encaissés.

La rencontre oppose deux équipes qui cherchent leur première victoire dans un match à élimination directe en Coupe du monde. Côté égyptien, Mohamed Salah reste l’un des atouts : il a inscrit un but et délivré deux passes décisives en phase de groupes, mais sa condition physique pose question après une gêne musculaire. L’Australie, elle, arrive avec un profil plus fermé : deux clean sheets sur trois matches, peu de buts, et une qualification acquise à la différence de buts devant le Paraguay.

Le vainqueur affrontera le vainqueur d’Argentine-Cap-Vert mardi 7 juillet à 18h00, à Atlanta.

Argentine-Cap-Vert : le premier du groupe J contre l’invaincu du groupe H

L’Argentine a terminé première du groupe J avec 9 points. Trois matches, trois victoires : contre l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie. Bilan : 8 buts marqués, 1 encaissé. Le Cap-Vert a terminé deuxième du groupe H avec 3 points. Sa qualification s’est construite sans victoire mais sans défaite : nul contre l’Espagne, nul contre l’Uruguay, nul contre l’Arabie saoudite. Bilan : 2 buts marqués, 2 encaissés.

Lionel Messi est le meilleur buteur de cette Argentine : 6 buts en 3 matches, à égalité avec Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs du Mondial avant ce match. Il devance notamment Harry Kane et Erling Haaland, tous deux à 5 buts.

Le rapport de forces paraît déséquilibré : l’Argentine a gagné ses trois matches et possède le meilleur buteur du tournoi, tandis que le Cap-Vert s’est qualifié par sa solidité et sa capacité à résister à trois adversaires plus installés, dont l’Espagne et l’Uruguay. Le gardien Vozinha a été l’un des visages de cette qualification cap-verdienne, notamment après le nul contre l’Espagne.

Le vainqueur affrontera le vainqueur d’Australie-Égypte mardi 7 juillet à 18h00, à Atlanta.

Colombie-Ghana : la première place colombienne face au troisième qualifié

La Colombie a terminé première du groupe K avec 7 points. Son parcours : victoire contre l’Ouzbékistan, victoire contre la RD Congo, nul contre le Portugal. Bilan : 4 buts marqués, 1 encaissé. Le Ghana a terminé troisième du groupe L avec 4 points. Les Black Stars ont battu le Panama, fait nul contre l’Angleterre, puis perdu contre la Croatie. Bilan : 2 buts marqués, 2 encaissés.

La Colombie arrive avec une base défensive stable et une première place obtenue dans un groupe où figurait le Portugal. Luis Diaz est l’un des atouts offensifs. Le Ghana, lui, s’est qualifié avec un rendement minimal mais efficace : deux buts marqués, un nul contre l’Angleterre, et une organisation capable de ralentir le rythme du match. Antoine Semenyo est l’un des joueurs clés côté ghanéen.

Le vainqueur affrontera la Suisse mardi 7 juillet à 22h00, à Vancouver.