— Coupe du monde : L’Espagne, le Portugal et l’Algérie jouent leur place en 8es

La Coupe du monde se poursuit ce jeudi avec trois affiches : Espagne-Autriche, Portugal-Croatie et Suisse-Algérie.

Espagne – Autriche : l’Espagne arrive lancée

L’Espagne affronte l’Autriche ce jeudi à 21h00, en direct sur M6 et beIN Sports 1. La Roja a terminé en tête de son groupe avec 7 points, après un nul contre le Cap-Vert, puis deux victoires contre l’Arabie saoudite et l’Uruguay. Surtout, l’Espagne n’a encaissé aucun but en phase de groupes.

L’Autriche s’est qualifiée avec un parcours plus irrégulier. Elle a battu la Jordanie, perdu contre l’Argentine, puis accroché l’Algérie dans un match spectaculaire. Son attaque a répondu présent, mais sa défense a souvent été exposée.

Portugal – Croatie : un choc européen sous tension

Le Portugal joue contre la Croatie dans la nuit de jeudi à vendredi, à 01h00, en direct sur beIN Sports 1. Le Portugal a terminé sa phase de groupes sans défaite : nul contre la RD Congo, large victoire contre l’Ouzbékistan, puis nul face à la Colombie.

La Croatie a connu un départ compliqué, battue par l’Angleterre, avant de se relancer contre le Panama puis le Ghana. Elle arrive avec deux victoires de suite et une dynamique positive.

Suisse – Algérie : gros test pour les Fennecs

La Suisse affronte l’Algérie dans la nuit à 05h00, en direct sur beIN Sports 1. La Suisse a terminé première de son groupe avec 7 points. Après un nul contre le Qatar, elle a battu la Bosnie-Herzégovine puis le Canada.

L’Algérie arrive avec un parcours plus heurté. Battue par l’Argentine, elle s’est relancée contre la Jordanie avant d’arracher un nul contre l’Autriche. Cette qualification s’est construite dans la difficulté, mais les Fennecs ont montré du caractère. Objectif : faire aussi bien que le Maroc et passer en huitièmes de finale.