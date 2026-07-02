Deux jumelles meurent de déshydratation : leurs parents écroués après leur mise en examen

Les parents de deux jumelles âgées de 15 mois, retrouvées mortes lundi à leur domicile de Beuvrages, dans le Nord, ont été mis en examen pour privation de soins suivie de mort et placés en détention provisoire. L’autopsie a conclu à un décès provoqué par une déshydratation, tout en révélant que les deux enfants souffraient également d’une insuffisance pondérale. Les faits sont passibles de trente ans de réclusion criminelle.

Les secours avaient été alertés par les parents, âgés de 35 et 32 ans, après la découverte des deux fillettes inanimées dans leurs lits. Les quatre autres enfants du couple, âgés de 2 ans et demi à 6 ans, ont eux aussi été retrouvés en état de déshydratation, sans que leur pronostic vital soit engagé. Ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance et accueillis ensemble dans une même structure.

Une enquête ouverte dans un contexte de fortes chaleurs

Le parquet de Valenciennes précise que cette famille n’était suivie ni par un juge des enfants ni par les services judiciaires, aucun signalement n’ayant été effectué auparavant. L’enquête devra désormais déterminer les circonstances précises ayant conduit à ce drame et les éventuelles responsabilités des parents.

Le décès des deux jumelles est survenu après plusieurs jours de canicule ayant touché le nord de la France. Si le département était repassé en vigilance verte au moment des faits, les températures restaient particulièrement élevées dans les habitations. Le maire de Beuvrages avait décrit une famille « bien intégrée », récemment installée dans une maison afin d’offrir un meilleur cadre de vie à ses enfants.