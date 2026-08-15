Strasbourg : un trentenaire condamné pour des échanges de photos intimes avec une adolescente

Un homme de 30 ans est condamné à dix-huit mois de prison avec sursis pour avoir échangé des contenus intimes avec une adolescente de 12 ans sur Snapchat. Après des recherches menées par le père de la victime, la justice impose des soins et une interdiction d'exercer au contact de mineurs, suscitant l'insatisfaction du père.

Le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné, vendredi, un homme de 30 ans à dix-huit mois de prison avec sursis pour avoir échangé sur Snapchat des contenus intimes avec une adolescente âgée de 12 ans au moment des faits. Le suspect avait été retrouvé après plusieurs mois de recherches menées par le père de la jeune fille.

La justice a également ordonné son inscription au Fijais, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Le condamné devra suivre des soins, indemniser la victime et respecter une interdiction d’exercer une activité professionnelle au contact de mineurs.

Le père de l’adolescente juge la peine insuffisante

Georges Bilello avait découvert, le 16 avril 2025, que sa fille échangeait sur Snapchat avec plusieurs hommes. Il avait immédiatement porté plainte. Déjà fragilisée par la mort récente de sa mère, l’adolescente avait tenté de mettre fin à ses jours le lendemain avant d’être réanimée. Un premier homme de 36 ans, également identifié par le père, avait été condamné en mars 2026 à un an de prison avec sursis.

Dans le second dossier, le père affirme avoir lui-même retrouvé la trace du trentenaire avant de transmettre ses éléments aux autorités. Il considère cependant que la peine de dix-huit mois avec sursis n’est pas suffisamment sévère et regrette que ses démarches personnelles n’aient pas davantage été prises en considération.