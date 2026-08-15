Thaïlande : une famille française secourue après seize heures à la dérive

Un père français et ses deux fils ont été secourus après avoir dérivé pendant seize heures au large de Koh Samui, en Thaïlande, suite au retournement de leur jet-ski. Bien que tous trois aient été transportés à l'hôpital pour des examens, leur état ne suscite pas d'inquiétude. Une enquête sur les circonstances de l'accident est en cours.

Un père français de 50 ans et ses deux fils, âgés de cinq et sept ans, ont été secourus vendredi matin après avoir passé plus de seize heures à la dérive au large de Koh Samui, en Thaïlande. Leur jet-ski s’était retourné peu après leur départ de cette île touristique située dans le golfe de Thaïlande.

Retrouvés vers 10 heures, les trois Français étaient épuisés et avaient avalé une importante quantité d’eau de mer. Ils ont été transportés à l’hôpital afin de subir des examens, mais ont pu quitter l’établissement peu après leur prise en charge.

Les circonstances de l’accident restent à déterminer

Le père avait loué le jet-ski vers 17 heures jeudi. Inquiet de ne pas voir la famille revenir à l’heure convenue, le loueur avait prévenu les secours et les autorités locales. Selon les premiers éléments, l’engin se serait retourné après seulement une quinzaine de minutes de navigation.

Les autorités cherchent désormais à comprendre l’origine de l’accident. Le père s’est présenté comme un pilote expérimenté, tandis que le loueur affirme que la famille aurait quitté la zone autorisée. Des images du sauvetage montrent le jet-ski presque entièrement immergé, avec l’un des enfants installé sur sa partie émergée et son père flottant à proximité. Tous portaient un gilet de sauvetage.