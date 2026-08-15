Vol Ryanair : des débris de moteur auraient provoqué la dépressurisation de l’appareil

Le 10 juillet, un vol Ryanair reliant Thessalonique à Memmingen a subi une dépressurisation brutale due à la rupture d'une pale du moteur droit, endommageant le fuselage et provoquant la chute d'une fenêtre. Un passager a été grièvement blessé. L’enquête en cours vise à déterminer les causes exactes de cet incident.

La rupture d’une pale du moteur droit serait à l’origine du grave incident survenu le 10 juillet à bord d’un vol Ryanair reliant Thessalonique, en Grèce, à Memmingen, en Allemagne. Selon un rapport préliminaire du Bureau américain de la sécurité des transports, des débris ont perforé le fuselage de l’appareil pendant sa phase de montée, entraînant une dépressurisation brutale de la cabine.

Sous la violence du phénomène, une fenêtre de la cabine s’est entièrement détachée. Un passager s’est alors retrouvé partiellement coincé dans l’ouverture, la tête à l’extérieur de l’appareil, avant d’être ramené à l’intérieur par d’autres voyageurs. Grièvement blessé, il a été pris en charge après l’atterrissage de l’avion.

Des restes d’oiseau découverts dans le moteur

Les enquêteurs ont établi qu’une pale de soufflante s’était rompue dans le moteur droit. Les débris projetés ont endommagé plusieurs parties du fuselage et provoqué la disparition complète du hublot. Des restes d’oiseau ont également été retrouvés dans le moteur, mais les autorités ne peuvent pas encore affirmer qu’une collision aviaire est directement responsable de la rupture.

Des passagers ont raconté avoir entendu un bruit comparable à l’éclatement d’un pneu, immédiatement suivi de cris et d’une chute de pression dans la cabine. Le rapport publié reste provisoire et ne permet pas encore d’établir précisément l’enchaînement des défaillances. L’enquête complète devra notamment déterminer l’état du moteur avant le vol, la résistance du fuselage et le rôle éventuel de l’oiseau, un travail qui pourrait durer jusqu’à deux ans.