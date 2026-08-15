MONDE Accidents et catastrophes

Vol Ryanair : des débris de moteur auraient provoqué la dépressurisation de l’appareil

Par

2 minutes de lecture

La rupture d’une pale du moteur droit serait à l’origine du grave incident survenu le 10 juillet à bord d’un vol Ryanair reliant Thessalonique, en Grèce, à Memmingen, en Allemagne. Selon un rapport préliminaire du Bureau américain de la sécurité des transports, des débris ont perforé le fuselage de l’appareil pendant sa phase de montée, entraînant une dépressurisation brutale de la cabine.

Sous la violence du phénomène, une fenêtre de la cabine s’est entièrement détachée. Un passager s’est alors retrouvé partiellement coincé dans l’ouverture, la tête à l’extérieur de l’appareil, avant d’être ramené à l’intérieur par d’autres voyageurs. Grièvement blessé, il a été pris en charge après l’atterrissage de l’avion.

Des restes d’oiseau découverts dans le moteur

Les enquêteurs ont établi qu’une pale de soufflante s’était rompue dans le moteur droit. Les débris projetés ont endommagé plusieurs parties du fuselage et provoqué la disparition complète du hublot. Des restes d’oiseau ont également été retrouvés dans le moteur, mais les autorités ne peuvent pas encore affirmer qu’une collision aviaire est directement responsable de la rupture.

Des passagers ont raconté avoir entendu un bruit comparable à l’éclatement d’un pneu, immédiatement suivi de cris et d’une chute de pression dans la cabine. Le rapport publié reste provisoire et ne permet pas encore d’établir précisément l’enchaînement des défaillances. L’enquête complète devra notamment déterminer l’état du moteur avant le vol, la résistance du fuselage et le rôle éventuel de l’oiseau, un travail qui pourrait durer jusqu’à deux ans.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une