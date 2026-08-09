MONDE Accidents et catastrophes

Canada : 20 000 personnes évacuées après un violent incendie en Colombie-Britannique

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Canada : 20 000 personnes évacuées après un violent incendie en Colombie-Britannique
Canada : 20 000 personnes évacuées après un violent incendie en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique fait face à un incendie d’une ampleur exceptionnelle. Plus de 20 000 personnes ont été contraintes d’évacuer depuis vendredi, alors qu’un feu de forêt se propage à une vitesse alarmante près du lac Okanagan, dans le sud de la province. Les autorités locales ont décrété l’état d’urgence pour permettre une coordination optimale des secours et faciliter les opérations d’évacuation. L’incendie de Bald Range menace directement plusieurs localités.

Les vents violents qui balaient la région ont considérablement aggravé la situation samedi. Les flammes gagnent du terrain sans que les équipes au sol parviennent à les contenir. Le Canada traverse une période critique : les trois dernières saisons de feux se classent parmi les plus dévastatrices de l’histoire du pays. Cette récurrence témoigne d’une tendance lourde qui inquiète les scientifiques.

Un réchauffement climatique accéléré

Le territoire canadien se réchauffe à un rythme deux fois supérieur à la moyenne mondiale. Cette accélération climatique transforme les conditions environnementales et multiplie les épisodes de chaleur extrême. Les forêts, plus sèches et vulnérables, deviennent des poudrières. Les autorités redoutent que ces incendies à répétition ne deviennent la nouvelle norme pour les années à venir.

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