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Deux décès à l’Eskape Festival : l’autopsie confirme une intoxication au gaz

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Deux décès à l'Eskape Festival : l'autopsie confirme une intoxication au gaz
Deux décès à l'Eskape Festival : l'autopsie confirme une intoxication au gaz

Les résultats de l’autopsie ont été communiqués par le parquet d’Argentan ce vendredi 8 août. Ils confirment l’hypothèse d’une intoxication au gaz pour les deux victimes découvertes samedi 1er août à Montilly-sur-Noireau, près de Flers dans l’Orne. Un homme et une femme ont été retrouvés sans vie dans un camion stationné sur le parking de l’Eskape Festival, dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août. Le drame s’est produit en marge de l’événement musical qui se tenait ce week-end-là dans la commune.

La piste accidentelle privilégiée dès le départ

Le parquet d’Argentan avait rapidement privilégié la piste accidentelle dès le lendemain de la découverte des corps. L’enquête avait été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès. Les investigations menées sur place avaient orienté les enquêteurs vers cette hypothèse, désormais confirmée par les conclusions médicales.

Les deux festivaliers se trouvaient dans le véhicule garé sur le parking du festival lorsque le drame est survenu. Les autorités ont procédé aux constatations d’usage après la découverte macabre. Les organisateurs de l’Eskape Festival n’ont pas fait de déclaration publique depuis l’annonce des résultats de l’autopsie.

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