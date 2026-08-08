Incendies en Serbie et en Italie, le Var entre en phase de stabilisation

Plusieurs foyers actifs continuent de ravager la Serbie et l’Émilie-Romagne, tandis qu’en France, l’incendie du Var ne progresse plus après dix-huit jours de mobilisation. La vague de chaleur qui frappe les Balkans, avec des températures atteignant 40 °C, aggrave également la crise du niveau du Danube.

Les pompiers serbes n’ont pas relâché leurs efforts vendredi. Dans le nord-est du pays, un incendie a déjà consumé au moins 700 hectares de la réserve naturelle spéciale de Deliblato Sands, à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Belgrade. Des hélicoptères et des équipes au sol sont déployés pour tenter de circonscrire les flammes.

Près de la ville de Kraljevo, plusieurs foyers distincts ont contraint les habitants de villages voisins à évacuer. Selon des résidents, plus de 60 hectares de forêt de pins ont été détruits en quelques jours seulement. « Les dégâts sont énormes. C’est une jeune pinède, ces pins ont été plantés dans les années 80 », a confié l’un d’eux à l’agence Associated Press. Jeudi, un autre incendie important avait balayé la vallée de l’Ibar, dans le centre du pays, où les pompiers ont dû composer avec un terrain difficile pour protéger les villages alentour, assistés d’avions bombardiers d’eau.

La Serbie n’est pas seule concernée. Plusieurs pays des Balkans ont subi des incendies alimentés par des températures atteignant 40 °C. En Italie, un feu s’est déclaré jeudi après-midi dans une zone isolée de Vedriano, en Émilie-Romagne, et les opérations de lutte se poursuivaient vendredi. Rome a placé toutes ses grandes villes en alerte maximale à la chaleur.

La canicule produit aussi des effets sur les cours d’eau. Certaines sections du Danube affichent des niveaux historiquement bas, une situation qualifiée de sans précédent pour la saison. La Hongrie a été contrainte d’arrêter sa seule centrale nucléaire, qui dépend de l’eau du fleuve pour son refroidissement. La Serbie a de son côté réduit la production de ses centrales hydroélectriques, les deux principales installations du pays ne fonctionnant plus qu’à 20 % et 30 % de leurs capacités.

En France, l’incendie du Var, déclenché le 20 juillet, ne progresse plus. Il a brûlé plus de 60 kilomètres carrés, ce qui en fait le plus vaste brasier enregistré dans la région depuis plusieurs décennies. Les pompiers restent néanmoins fortement mobilisés. « C’est un feu qui peut durer longtemps. Le matin, par exemple, il s’agit de se positionner, car les risques d’incendie avec le vent et la montée de la chaleur augmentent l’après-midi », a expliqué le chef sergent Anthony, du Bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Ces événements s’inscrivent dans un contexte climatique documenté : selon le rapport European State of the Climate 2025, l’Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde, à un rythme environ deux fois supérieur à la moyenne mondiale. Le rapport prévient que les vagues de chaleur deviendront plus fréquentes, plus intenses et s’étendront à des périodes de plus en plus larges de l’année.