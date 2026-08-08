Le Sénat américain adopte à large majorité des sanctions contre la Russie

Le Sénat des États-Unis a voté vendredi l’adoption d’un texte visant à sanctionner la Russie et les pays acheteurs de son pétrole, en représailles à l’invasion de l’Ukraine. Le projet de loi, rebaptisé en hommage au sénateur républicain Lindsey Graham décédé, doit désormais être examiné par la Chambre des représentants.

Le vote a été sans appel : 86 voix pour, 11 contre. Le Sénat américain a adopté vendredi, avec un soutien bipartisan marqué, le texte désormais intitulé « Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act », du nom du sénateur républicain qui avait consacré ses derniers jours à en faire avancer l’adoption.

Le projet de loi prévoit des sanctions contre la Russie et contre les États qui continuent d’acheter ses exportations pétrolières, dans le contexte de la guerre menée par Moscou contre l’Ukraine. La mort de Lindsey Graham avait donné une impulsion décisive au texte, ses partisans ayant tenu à honorer son engagement en le menant à terme.

L’opposition au Sénat est restée marginale. Rand Paul, sénateur républicain du Kentucky, a été le seul membre de son camp à voter contre. Dix démocrates se sont joints à lui pour former la minorité des onze voix dissidentes. Le texte passe maintenant à la Chambre des représentants, où son sort reste à déterminer.