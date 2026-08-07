Le républicain Andy Ogles battu aux primaires malgré le soutien de Trump

Le représentant américain Andy Ogles, connu pour ses déclarations hostiles aux musulmans, a perdu jeudi sa primaire républicaine dans le Tennessee face à Charlie Hatcher, ancien commissaire à l’agriculture de l’État. Une défaite rare pour un candidat soutenu par Donald Trump.

Avec près de 90 % des votes dépouillés, Charlie Hatcher devançait Andy Ogles de 6,6 points. Le président américain avait pourtant accordé à l’élu sortant son « soutien complet et total » dans la journée même du scrutin, jeudi. Hatcher se revendique lui aussi pro-Trump, mais c’est bien lui qui a décroché l’investiture républicaine.

Ogles, élu pour la première fois en 2022, briguait un siège dans une circonscription redessinée par les républicains du Tennessee pour consolider leur majorité à la Chambre des représentants. Il a également reçu, tardivement, le soutien du gouverneur de l’État, Bill Lee, sans que cela suffise à renverser la tendance.

Le représentant sortant s’était attiré des condamnations sur l’ensemble de l’échiquier politique pour ses propos contre la communauté musulmane. En mars, il avait écrit sur X : « Les musulmans n’ont pas leur place dans la société américaine. Le pluralisme est un mensonge. » En 2024, interpellé sur le Capitole par un militant lui demandant s’il avait vu des images d’enfants palestiniens tués par des bombes financées par les États-Unis, il avait répondu : « Vous savez quoi ? Je pense qu’on devrait tous les tuer, si ça vous fait plaisir. » Il avait ensuite précisé : « Tout le monde dans le Hamas. »

Hatcher avait pris ses distances avec cette rhétorique. « Il y a des musulmans qui sont citoyens américains, des gens respectueux des lois, et des soldats dans l’armée américaine qui sont de bons combattants », avait-il déclaré en juin au Williamson Scene, un journal local.

Ogles est le deuxième candidat soutenu par Trump à perdre une primaire cette semaine. Mardi, Amir Hassan, vétéran de la marine dans le Michigan, avait été battu par Thomas Smith, un candidat qui avait pourtant suspendu sa campagne avant le vote.

En novembre, Hatcher affrontera Chaz Molder, maire démocrate de Columbia, ville située au sud de Nashville. La circonscription penche traditionnellement à droite, mais les démocrates cherchent à profiter du mécontentement économique et de la guerre contre l’Iran pour conquérir des sièges à travers le pays. L’ensemble des 435 sièges de la Chambre et 35 des 100 sièges du Sénat seront en jeu lors des élections de mi-mandat.